«Манчестер Сити» завоевал требл по итогам сезона-2022/2023

Победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов сезона-2022/2023 стала третьей для клуба в разных турнирах в нынешнем сезоне. Таким образом, «горожане» завоевали требл.

Ранее «Манчестер Сити» выиграл АПЛ (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа в финале турнира над «Манчестер Юнайтед» 2:1).

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть требл дважды, причем с разными командами – он выигрывал требл с «Барселоной» в сезоне-2008/2009.