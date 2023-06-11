Все три итальянских клуба потерпели поражения в финалах еврокубков в сезоне-2022/2023

Все три итальянские команды проиграли своим соперникам в финалах еврокубковых турниров по итогам сезона-2022/2023.

Отметим, что в прошедшем розыгрыше в финалах футбольных европейских соревнований принимали участие три клуба Серии А – «Фиорентина», «Рома» и «Интер».

В финальной игре за трофей Лиги конференций «фиалки» уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2, подопечные Жозе Моуринью в Лиге Европы потерпели поражение от «Севильи» в серии послематчевых пенальти (1:1, пенальти - 1:4), а «Интер» минимально проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Добавим, что чемпионом Италии в сезоне-2022/2023 стал «Наполи», который также принимал участие в розыгрыше Лиги чемпионов, однако вылетел из турнира на стадии четвертьфинала, потерпев поражение от другого итальянского клуба – «Милана» (0:1, 1:1).