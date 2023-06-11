Гвардиола вышел на второе место по числу трофеев, сравнявшись с Луческу

«Манчестер Сити» нанес поражение «Интеру» в финале Лиги чемпионов и завоевал трофей.

Напомним, что «горожане» выиграл матч в Стамбуле со счетом 1:0. Автором единственного гола Родриго Эрнандес.

Таким образом, «Манчестер Сити» сделал требл по итогам сезона, а наставник клуба Хосеп Гвардиола за 14 лет карьеры завоевал 35 трофеев. Испанский специалист сравнялся по этому показателю с тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу.

Лидером по количеству завоёванных трофеев является экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. У него 49 трофеев за 39 лет тренерской карьеры.