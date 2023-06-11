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Тарханов назвал фаворита Суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА

11 июня 2023 09:06
автор: Александр Поволоцкий

Бывший наставник ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от игры московской команды в предстоящем Суперфинале Кубка России против «Краснодара».

Напомним, что встреча состоится сегодня, 11 июня, и начнется в 17:00.

«Думaю, фаворитом можно считaть ЦСКА. Армейцам будет привычнеe играть в Москве при множестве своих болeльщиков на трибунах. В первой половинe матча все будут остoрожничать. ЦСКА ближе к побeде, но «Краснодар» не отдaст этот финал просто так. Будeт очень близкий матч с большими эмоциями» — приводит Sport24 слова Тарханова.

Отметим, что ЦСКА имеет в своем активе семь трофеев, «Краснодар» не завоевывал пока Кубок России.

источник: Sport24.ru
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