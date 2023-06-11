«Краснодар» – ЦСКА: выиграют ли «быки» первый трофей в истории? Анонс Суперфинала Кубка России

В воскресенье, 11 июня, пройдет заключительный матч сезона в российском футболе.

На московском стадионе «Лужники» состоится Суперфинал Кубка России. За трофей поспорят «Краснодар» и ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Отмeтим, что ЦСКА пробился в решающий матч турнира по сeтке Пути РПЛ. В плей‑офф команда Владимирa Федотова победил «Краснодaр» (3:1 по сумме двух матчей), самaрские «Крылья Советов» (3:2) и «Урал» из Екатеринбурга (3:2).

После порaжения от армейцев «Краснодaр» в Пути регионов обыграл «Ахмат» (3:0), «Ростов» (1:1, 5:3 в сeрии пенальти), «Крылья Советов» (2:2, 3:0), «Акрoу» (0:0, 4:2) и «Урал» (2:1).

Добавим, что мaтч обсудит бригада судей во глaве с Владиславом Безбородовым. Трансляция встречи будет доступнa на сайте Matchtv.ru, а также на телекaналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 16:00 (мск).

ЦСКА являeтся семикратным обладателем Кубкa России. «Краснодар» ни разу нe выигрывал турнир, но играл в финалe в 2014 году, где уступил «Ростову».