Лаутаро Мартинес считает, что «Интер» заслуживал большего в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:1).

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал испанский полузащитник Родри, отличившийся на 68-й минуте с передачи Бернарду Силвы.

«Мы сражались с «Манчестер Сити» – с самой сильной командой. Мы заслуживали большего. В таких матчах всё решают детали, и, наверное, нам чего-то не хватило для победы, но я очень горжусь нашим выступлением. Мы разочарованы, но болельщики должны гордиться нашей командой», – приводит слова Лаутаро пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Мартинес принял участие в 13 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

В последний раз «Интер» выигрывал в европейском турнире в 2010 году. Тогда в финале «нерадзурри» обыграли «Баварию» (2:0).