Сергей Юран: пообещал болельщикам, что «Пари НН» я в РПЛ сохраню, слово сдержал - самое главное

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался относительно сохранении прописки команды в РПЛ.

Напомним, что накануне «Пари НН», уступил «Родины» (0:2) во втором стыковом матче, но выиграв в гостях со счетом 3:0, остался в высшем дивизионе чемпионата России.

«Проходил я эти стыковые матчи в прошлом году с «Химками»… И знаю, что они очень опасны. В том плане, что команды из Первой лиги непредсказуемые. Иногда проще играть с командами РПЛ. И ответный матч с «Родиной» показал это. С первого своего дня в Нижнем я пообещал болельщикам, чтобы они не переживали, команду я в РПЛ сохраню, чего бы это ни стоило. Слово я сдержал — это самое главное» — цитирует Юрана пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Добавим, что прописку в РПЛ также сохранил воронежский «Факел».