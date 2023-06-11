Форвард сборной Дании Хойлунд выразил готовность стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Аталанты» и сборной Дании Расмус Хойлунд может сменить клубную прописку летом 2023 года.

Как сообщает Manchester Evening News, в подписании 20-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что руководство «красных дьяволов» рассматривают игрока в качестве альтернативы нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну. При этом сам Хойлунд хочет присоединиться к «манкунианцам».

Напомним, что Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. Всего за клуб он провел 34 матча, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 35 миллионов евро.