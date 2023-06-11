Андрей Червиченко: хочу, чтобы Галицкому воздалось за все труды, и «Краснодар» завоевал Кубок России

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался относительно предстоящего Суперфинала Кубка России.

Напомним, что в решающем поединке сойдутся «Краснодар» и ЦСКА.

«Уверен, что в Суперфинале Кубка России нет фаворита. Я жду победы «Краснодара». Хочется, чтобы Галицкому воздалось за все труды. Это послужит мотивацией для него в дальнейшем отдаваться краснодарскому и российскому футболу», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

ЦСКА являeтся семикратным обладателем Кубкa России. «Краснодар» ни разу нe выигрывал турнир, но играл в финалe в 2014 году, где уступил «Ростову».