Гюндоган ответил на вопрос о своем будущем в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган после победы клуба в финале Лиги чемпионов заявил, что пока не определился со своим будущем в стане «горожан».

Отметим, что действующий контракт 32-летнего хавбека с командой рассчитан до 30 июня 2023 года. При этом в СМИ появлялась информация, что в подписании игрока заинтересованы «Барселона» и «Милан».

«Мое будущее? Я еще не принял окончательного решения», – цитирует Гюндогана журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Гюндоган пополнил состав «Манчестер Сити» в июле 2016 года. Всего за клуб он провел 304 матча, забил 60 голов и отдал 40 результативных передач.