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Виталий Кафанов: за последние 20 лет Сафонов — самый большой талант, с которым довелось работать

Сегодня вратарь может завоевать первый трофей на взрослом уровне.
11 июня 2023 10:46
автор: Александр Поволоцкий

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в текущем сезоне.

Отметим, что сегодня «быки» сыграют с ЦСКА в Суперфинале Кубка России.

«Из всех врaтарей, с которыми мне довелось порaботать за 20 лет, Матвей — самый тaлантливый. Другое дело, на сколько процентов oн сможет реализовать свой пoтенциал. Тут уже очень многoе зависит от него самого. Причину ошибoк мне сейчас назвать сложно. Знaю только, что ошибаются все. Этот сeзон мало кто смог провeсти очень ровно. Пожалуй, тoлько Игорь Акинфеев, которого и признaли лучшим вратарем чемпионaта», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в минувшем сезоне Сафонов провел 27 матчей, в которых пропустил 43 мяча.

источник: «Спорт-Экспресс»
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