ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ловчев дал прогноз на матч Суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА

Игра между командами пройдет 11 июня в 17:00 мск.
11 июня 2023 10:49
автор: Сергей Иванов

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче Суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

«Ожидание простое — победа ЦСКА, потому что команда более сильная. Не скажу, что без слабых мест, но не вижу явно слабых мест. Нет такого, как Кайо, который может навалить. И клуб, и главный тренер Федотов и не скрывают, что цель тут одна. Только трофей. Мой прогноз — 2:1 в пользу ЦСКА. И думаю, что в первом тайме ЦСКА забьёт», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, что в своей истории «Краснодар» еще ни разу не завоевывал Кубок России. В 2014 году «быки» вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.

источник: «Советский спорт»
Квеквескири заявил, что счастлив выступать за «Факел»
Хавбек доволен своей игрой в составе воронежского клуба.
11.06.2023 11:19
Футбол
автор: Сергей Иванов
Дмитрий Сенников: игроки «Краснодара» отдадут все силы на поле, чтобы выиграть первый трофей
Матч за Кубок России пройдет на московском стадионе «Лужники».
11.06.2023 11:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ловчев дал прогноз на матч Суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
Игра между командами пройдет 11 июня в 17:00 мск.
11.06.2023 10:49
Футбол
автор: Сергей Иванов
Виталий Кафанов: за последние 20 лет Сафонов — самый большой талант, с которым довелось работать
Сегодня вратарь может завоевать первый трофей на взрослом уровне.
11.06.2023 10:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гюндоган ответил на вопрос о своем будущем в «Манчестер Сити»
С 1 июля немецкий футболист может стать свободным агентом.
11.06.2023 10:37
Футбол
автор: Сергей Иванов
Андрей Червиченко: хочу, чтобы Галицкому воздалось за все труды, и «Краснодар» завоевал Кубок России
Матч в «Лужниках» начнется в 17:00 по московскому времени.
11.06.2023 10:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард сборной Дании Хойлунд выразил готовность стать игроком «Манчестер Юнайтед»
Сделка может состояться в летнее трансферное окно.
11.06.2023 10:28
Футбол
автор: Сергей Иванов
Сергей Юран: пообещал болельщикам, что «Пари НН» я в РПЛ сохраню, слово сдержал - самое главное
Завершились стыковые матчи за право выступать в высшем дивизионе российского футбола.
11.06.2023 10:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Лаутаро Мартинес считает, что «Интер» заслуживал большего в финале Лиги чемпионов
Итальянский клуб уступил в решающей встрече со счетом 0:1.
11.06.2023 10:16
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Краснодар» – ЦСКА: выиграют ли «быки» первый трофей в истории? Анонс Суперфинала Кубка России
«Краснодар» – ЦСКА: выиграют ли «быки» первый трофей в истории? Анонс Суперфинала Кубка России
Собрали всю актуальную информацию.
11.06.2023 09:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.