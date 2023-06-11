Ловчев дал прогноз на матч Суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче Суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

«Ожидание простое — победа ЦСКА, потому что команда более сильная. Не скажу, что без слабых мест, но не вижу явно слабых мест. Нет такого, как Кайо, который может навалить. И клуб, и главный тренер Федотов и не скрывают, что цель тут одна. Только трофей. Мой прогноз — 2:1 в пользу ЦСКА. И думаю, что в первом тайме ЦСКА забьёт», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, что в своей истории «Краснодар» еще ни разу не завоевывал Кубок России. В 2014 году «быки» вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.