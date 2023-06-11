Дмитрий Сенников: игроки «Краснодара» отдадут все силы на поле, чтобы выиграть первый трофей

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы ЦСКА и «Краснодара» на победу в Суперфинале Кубка России.

Встреча состоится сегодня, 11 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

«У ЦСКА есть преимущество, что матч играют в Москве. Команда Федотова увереннее прошла весеннюю часть чемпионата. Но «Краснодар» долго идёт к своему первому титулу. Будет идеально выиграть в этом матче. Все игроки «Краснодара» отдадут все силы на поле, чтобы выиграть первый трофей в истории клуба», — приводит «Чемпионат» слова Сенникова.

Отметим, что ЦСКА являeтся семикратным обладателем Кубкa страны. «Краснодар» ни разу нe завоевывал трофей, но доходил до финала турнира в 2014 году, в котором уступил «Ростову».