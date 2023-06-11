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Квеквескири заявил, что счастлив выступать за «Факел»

Хавбек доволен своей игрой в составе воронежского клуба.
11 июня 2023 11:19
автор: Сергей Иванов

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири заявил, что не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно.

Отметим, что действующее соглашение 33-летнего хавбека с командой рассчитано до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 32 матчах, забил три гола и отдал один результативный пас.

«Разговоры о переходе в другие команды не веду. Я счастлив здесь быть, поэтому всё нормально. Следующий сезон хотел бы провести здесь? Конечно! Как можно не хотеть с такими болельщиками, с такой крутой командой? Я скажу так: мы бедные, но самые счастливые. Речь про наш бюджет в РПЛ, что логично», — цитирует Квеквескири «Матч ТВ».

Напомним, что Квеквескири выступает за «Факел» с июля 2022 года. По итогам завершившегося сезона РПЛ воронежский клуб занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Подопечные Вадима Евсеева сохранили прописки в элитном дивизионе, победив «Енисей» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Квеквескири заявил, что счастлив выступать за «Факел»
Хавбек доволен своей игрой в составе воронежского клуба.
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