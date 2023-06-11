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Перес заявил, что Мбаппе станет игроком «Реала»

Президент мадридцев уверен в трансфере француза.
Перес заявил, что Мбаппе станет игроком «Реала»
11 июня 2023 11:44
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в ближайшем будущем перейдет в «Реал». Об этом сообщает портал Goal.com.

По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес, отвечая на вопрос фаната, заявил, что 24-летний француз станет игроком «сливочных», однако этот трансфер произойдет не в 2023 году.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Всего за парижан он забил 212 голов и отдал 98 результативных передач в 260 матчах во всех турнирах.

Действующее соглашение футболиста с командой рассчитано до конца сезона-2023/24.

источник: Goal.com
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