Кавазашвили заявил, что ЦСКА по своему уровню игры не уступает «Зениту»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили дал свой комментарий по предстоящему матчу Суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

– У ЦСКА больше шансов забрать трофей в Суперфинале Кубка. Федотову удалось создать боевой и сплочённый коллектив, который может серьёзно собраться на каждый матч. Сегодня эта команда по своему уровню похожа на «Зенит». Как бы странно это ни звучало. Во всех линиях играют одинаково здорово, – приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, что в своей истории «Краснодар» еще ни разу не завоевывал Кубок России. В 2014 году «быки» вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.