Модрич раздумывает над предложением из Саудовской Аравии

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич вновь раздумывает над вариантом продолжении карьеры.

Как сообщает COPE, 37-летний футболист может перейти в один из клубов из Саудовской Аравии. Ране в СМИ появилась информация, что Модрич планирует остаться в «Реале».

Отмечается, что после перехода форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в MLS, саудовские клубы вновь активизировались и улучшили финансовое предложение для хорватского футболиста. В ближайшие дни Модрич определится с командой, в которой продолжит карьеру.

Ранее двухлетний контракт с «Аль-Иттихадом» подписал форвард «сливочных» Карим Бензема.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Модрич провел 33 матча, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.