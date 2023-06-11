«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера сборной Португалии

Вратарь «Порту» Диогу Кошта может продолжить карьеру в чемпионате АПЛ.

Как сообщает A Bola, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Трансфер одобрил наставник манкунианцев Эрик тен Хаг, но руководство «красных дьяволов» считает запрошенную цену в 75 миллионов евро слишком высокой.

В «Порту» утверждают, что сделка по Коште может быть осуществима только за вышеуказанную сумму.

В минувшем сезоне Диогу Кошта провел 33 матча, в которых пропустил 22 гола. На счету португальца 17 сухих матчей.