Агент Бальде рассказал, когда игрок «Спартака» восстановится после травмы

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о состоянии здоровья игрока.

Напомним, что форвард получил травму в матче 30-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:1).

«Бальде чувствует себя прекрасно! Он будет готов на сто процентов к первым сборам команды», - приводит слова менеджера «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне футболист провел за красно-белых 16 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.