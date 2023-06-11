Тевес рассказал, почему Месси не вернулся в «Барселону»

Бывший форвард сборной Аргентины Карлос Тевес поддержал решение соотечественника Лионеля Месси перейти из «ПСЖ» в «Интер Майами».

Напомним, что о трансфере 35-летнего футболиста официально объявили 7 июня.

«Мне кажется, Лео принял решение, зная и понимая свою ситуацию. Он не хотел возвращаться в «Барселону», вынуждая его партнёров снизить зарплату и стать плохим парнем. Невозможность вернуться в «Барселону», которая является его домом, была для него больнее всего», — цитирует Тевеса ESPN.

Добавим, что Месси провел в стане парижского клуба два сезона, сыграл 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.