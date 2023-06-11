«Спартак» заинтересован в покупке полузащитника «Кадиса»

Бельгийский хавбек «Кадиса» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в российском клубе.

Как сообщает El Desmarque, в покупке 27-летнего футболиста заинтересован «Спартак». Отмечается, что Бонгонда не исключает возможного ухода из «Кадиса», но руководство испанского клуба не планирует расставаться с бельгийцем.

«Спартак» пока не делал предложений по трансферу Тео, но выясняет сумму, за которую может его приобрести.

Добавим, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль ранее работал в составе технического секретариата «Кадиса».

В минувшем сезоне Бонгонда провел 31 матч, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.