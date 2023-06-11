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Известны все участники Первой лиги в сезоне-2023/2024

Две команды не смогли выйти в РПЛ через стыки.
11 июня 2023 13:56
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны все команды-участницы Первой лиги в следующем сезоне.

В чемпионате примут участие 18 клубов. Последние определились по итогам стыковых матчей за право выступить в РПЛ. «Енисей» и «Родина» не смогли добиться повышения в классе. Из Второй лиги в Первую пробились «Ленинградец», «Сокол», «Тюмень» и «Черноморец».

Состав участников Первой лиги: «Акрoн» (Тольятти), «Алания» (Владикавказ), «Арсeнал» (Тула), «Волгарь» (Астрахань), «Динамo» (Махачкала), «Енисей» (Красноярск), «КAМАЗ» (Набережные Челны), «Кубaнь» (Краснодар), «Ленингрaдец» (Ленинградская область), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Родинa» (Москва), «СКА-Хабаровск», «Сокoл» (Саратов), «Торпедо» (Москва), «Тюмeнь», «Химки», «Черноморeц» (Новороссийск), «Шинник» (Ярославль).

Напомним, что напрямую в РПЛ пробились «Рубин» и «Балтика».

источник: «Советский спорт»
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