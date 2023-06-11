ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Мойзеса поделился новой информацией о будущем игрока в ЦСКА

Футболист выступает за армейцев на правах аренды из «Интернасьонала», но российский клуб имеет право выкупить контракт бразильца.
11 июня 2023 14:35
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о будущем своего клиента в российском клубе.

Напомним, что бразилец выступает за москвичей на правах аренды из бразильского «Интернасьонала», но армейцы имеют право выкупить контракт футболиста.

«Никаких новостей от ЦСКА насчет Мойзеса нет. Решение все еще не принято. Мы продолжаем ждать и вести консультации с другими клубами. Будем надеяться, скоро все станет известно», - приводит слова агента Sport24.

Стоит отметить, что в текущем сезоне бразилец провел за красно-синих 34 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

источник: Sport24.ru
Де Брейне может пропустить начало следующего сезона из-за травмы в финале ЛЧ с «Интером»
Команда бельгийца завоевала трофей.
11.06.2023 15:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Месси является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»
Месси является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»
Данный рейтинг составило издание Goal.
11.06.2023 14:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Бонгонды не стал отрицать интерес к игроку со стороны «Спартака»
Российский клуб пока не сделал официального предложения.
11.06.2023 14:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Мойзеса поделился новой информацией о будущем игрока в ЦСКА
Футболист выступает за армейцев на правах аренды из «Интернасьонала», но российский клуб имеет право выкупить контракт бразильца.
11.06.2023 14:35
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дмитрий Булыкин: ЦСКА – фаворит в матче с «Краснодаром», но в Кубке не всегда побеждает сильнейший
Матч на стадионе «Лужники» в Москве начнется в 17:00.
11.06.2023 14:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Известны все участники Первой лиги в сезоне-2023/2024
Две команды не смогли выйти в РПЛ через стыки.
11.06.2023 13:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» заинтересован в покупке полузащитника «Кадиса»
Футболист оценивается в 4 миллиона евро.
11.06.2023 13:38
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тевес рассказал, почему Месси не вернулся в «Барселону»
Тевес рассказал, почему Месси не вернулся в «Барселону»
Аргентинский футболист на правах свободного агента покинул «ПСЖ».
11.06.2023 13:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Представитель полузащитника «Динамо» Макарова заявил об интересе к игроку из Европы
Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,5 миллиона евро.
11.06.2023 13:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера сборной Португалии
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 млн евро.
11.06.2023 13:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.