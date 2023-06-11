Агент Мойзеса поделился новой информацией о будущем игрока в ЦСКА

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о будущем своего клиента в российском клубе.

Напомним, что бразилец выступает за москвичей на правах аренды из бразильского «Интернасьонала», но армейцы имеют право выкупить контракт футболиста.

«Никаких новостей от ЦСКА насчет Мойзеса нет. Решение все еще не принято. Мы продолжаем ждать и вести консультации с другими клубами. Будем надеяться, скоро все станет известно», - приводит слова агента Sport24.

Стоит отметить, что в текущем сезоне бразилец провел за красно-синих 34 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.