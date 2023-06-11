Месси является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Опубликован обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». Его составило издание Goal.com.
Таким образом, лидирует аргентинский нападающий Лионель Месси, победивший на чемпионате мира.
На втором месте располагается форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который выиграл в Лиге чемпионов.
Тройку лучших замыкает нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ставший чемпионом Франции.
Напомним, что последним лауреатом награды стал француз Карим Бензема, недавно покинувший мадридский «Реал».
источник: Goal.com