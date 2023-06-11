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Месси является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Данный рейтинг составило издание Goal.
Месси является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»
11 июня 2023 14:51
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Опубликован обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». Его составило издание Goal.com.

Таким образом, лидирует аргентинский нападающий Лионель Месси, победивший на чемпионате мира.

На втором месте располагается форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который выиграл в Лиге чемпионов.

Тройку лучших замыкает нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ставший чемпионом Франции.

Напомним, что последним лауреатом награды стал француз Карим Бензема, недавно покинувший мадридский «Реал».

источник: Goal.com
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