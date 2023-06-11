ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 миллионов евро

Пресс-служба ФИФА сообщила, что «Вест Хэм» обязан выплатить ЦСКА 17,43 миллионов евро за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича.
Отмечается, что английский клуб не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством.
При этом, если «молотобойцы» не рассчитаются до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 млн. Кроме того, команде будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет до выплаты полной суммы.
источник: ФИФА (FIFA)