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ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 миллионов евро

Клуб АПЛ не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством.
11 июня 2023 15:43
автор: Степан Шереметьев

Пресс-служба ФИФА сообщила, что «Вест Хэм» обязан выплатить ЦСКА 17,43 миллионов евро за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича.

Отмечается, что английский клуб не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством.

При этом, если «молотобойцы» не рассчитаются до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 млн. Кроме того, команде будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет до выплаты полной суммы.

источник: ФИФА (FIFA)
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