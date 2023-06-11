Андрей Созин: нельзя судить РПЛ по «Торпедо» и «Химкам», слава богу их больше не будет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о составе участников российской Премьер-лиги в следующем сезоне.

«Дальше будет серьезная борьба. Я не делаю ставки, но с таким подходом «Факел» либо вылетит, либо будут стыки. Проходных матчей не будет. Нельзя же просто судить РПЛ по «Торпедо» и «Химкам», слава богу их больше не будет. А вот «Балтика» и «Рубин» – да. Реально будет 30 матчей на вылет. Если бы было 18 команд, то два аутсайдера бы были ясны. А тут нас наконец-то ждёт интрига», - приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 высший дивизион чемпионата России покинули подмосковные «Химки» и московское «Торпедо». В РПЛ из Первой лиги поднялись казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Чемпионом РПЛ в минувшем сезоне стал санкт-петербургский «Зенит». Это пятый титул для сине-бело-голубых кряду.