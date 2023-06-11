Россия расположилась на 18-м месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона‑2022/2023 

УЕФА обновила собственную таблицу коэффициентов стран после завершения сезона-2022/2023. В результате изменений Россия оказалась на 18-й позиции. Об этом сообщает пресс-служба футбольного союза.

Сообщается, что Россия с 26,215 баллами расположилась ниже, чем такие страны как: Норвегия, Дания, Швейцария, Украина. Лидером в рейтинге стала Англия, записав в свой актив 109,570 баллов. На втором месте находится Испания (93.569), а третью строчку занимает Германия (82.481).

Напомним, что по итогам сезона-2021/2022 Россия находилась на десятом месте и имела в своем активе 34.482 балла. С зимы прошлого года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.