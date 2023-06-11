Тарханов рассказал, как ЦСКА может опередить «Зенит» в следующем сезоне РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов считает, что ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» в случае ухода бразильских легионеров из санкт-петербургского клуба.

«Не может быть споров о том, кто вторая команда в России. Конечно, ЦСКА — сильнейший коллектив в РПЛ после «Зенита». Они должны сегодня выигрывать и показывать, что они готовы заявить свои права на чемпионство в следующем году. Если у «Зенита» в следующем сезоне не останутся Малком и Клаудиньо, то ЦСКА будет сильнее их по игре. Сегодня будет тест на прочность для ЦСКА», - приводит слова Александра Тарханова Sport24.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом страны, ЦСКА занял второе место, уступив «Зениту» 12 очков.

Впереди армейцев ждет финал Кубка России, в котором столичный клуб на «Лужниках» сыграет с «Краснодаром».