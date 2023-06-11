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Николай Ларин: у «Краснодара» нет ни одного титула. Наверное, уже пора

Финал Кубка состоится в Москве сегодня, 11 июня.
11 июня 2023 16:35
автор: Александр Кожевников

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с «Краснодаром».

«Молодежь отличная и у ЦСКА, и у «Краснодара». Надеюсь, они будут главными действующими лицами на поле и кто-то из них обязательно забьет. Кто забьет больше, тот и победит.

На финале прошлого года были «Спартак» и «Динамо», переполненные трибуны. Как сегодня будет, не знаю. Ни за кого не болею. Но у «Краснодара» нет ни одного титула. Наверное, уже пора. Хотя и ЦСКА не желаю поражения», - приводит слова Николая Ларина «Спорт-Экспресс».

Матч состоится сегодня, 11 июня в Москве. Начало встречи намечено на 17:00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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