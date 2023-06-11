«Рома» объявила о переходе полузащитника Ауара 

Бывший полузащитник «Лиона» Уссем Ауар официально переходит в «Рому». Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Сообщается, что 24-летний футболист заключил контракт с римлянами на пять лет. Его соглашение с итальянской командой рассчитано до конца сезона-2027/2028.

По завершении сезона-2022/2023 у французского хавбека истек контракт с «олимпийцами». Ранее он принял решение играть со сборную Алжира.

Напомним, что Ауар является воспитанником «Лиона». За основную команду «львов» он провел 233 матча, в которых забил 41 гол и отдал 36 результативных передач.