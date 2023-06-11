Стало известно, сколько получит победитель Суперфинала Кубка России

Генеральный директор компании «FONBET» Сергей Анохин рассказал о призовом фонде за победу в Суперфинале Кубка России.

«37 миллионов они уже точно на двоих заработали, а победитель еще сверху 75 миллионов рублей заработает. Самое главное, чтобы футболисты об этом знали и клуб не забыл с ними поделиться», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за победу в турнире поборются «Краснодар» и ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 11 июня, в Москве на стадионе «Лужники». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.