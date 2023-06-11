Гинер заявил, что рассчитывает только на победу ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, чего ждет от предстоящего Суперфинала Кубка России, в котором московский клуб встретится с «Краснодаром».

«Какие у меня ожидания от финала? Вы насмехаетесь надо мной? Только победа. Как иначе?», – приводит слова 63-летнего функционера «Матч ТВ».

Напомним, что финальная игра за трофей между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 июня, в Москве на арене «Лужники». Начало матча – 17:00 по московскому времени.

Добавим, что красно-синие являются семикратными обладателями Кубка России, а «быки» лишь раз играли в финале турнира в 2014 году, где потерпели поражение от «Ростова» в серии пенальти.