Мендеш ищет для Жоау Феликса варианты продолжения карьеры 

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, планирует найти для своего клиента новый топ-клуб. Об этом сообщает издание AS.

Как утверждает источник, «матрасники» рассчитывают выручить с продажи 23-летнего футболиста около 100 миллионов евро. Сообщается, что мадридская команда также может рассмотреть аренду португальца за десять миллионов евро.

Напомним, что в январе текущего года Феликс был арендован лондонским «Челси». В сезоне-2022/2023 за «пенсионеров» он провел 20 матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами.