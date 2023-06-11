«Краснодар» – ЦСКА: Чалов реализовал пенальти и открыл счет в матче

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч Суперфинала Кубка России, в котором играют между собой «Краснодар» и ЦСКА.

Отметим, что на 31-й минуте встречи в ворота «быков» был назначен 11-метровый удар, который успешно реализовал нападающий красно-синих Федор Чалов.

Таким образом, счет в матче стал 1:0 в пользу московского клуба.

Напомним, что встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Добавим, что в своей истории краснодарская команда еще ни разу не выигрывала Кубок России. В 2014 году «быки» вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.