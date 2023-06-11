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Полина Гагарина исполнила гимн России перед Суперфиналом Кубка России

В данный момент трофей между собой разыгрывают ЦСКА и «Краснодар».
11 июня 2023 17:42
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч Суперфинала Кубка России, в котором играют между собой «Краснодар» и ЦСКА.

Отметим, что перед началом финальной игры известная российская эстрадная певица Полина Гагарина спела гимн страны. Также бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выступил с собственным диджейским миксом.

К концовке первого тайма счет в матче – 1:0 в пользу подопечных Владимира Федотова.

Напомним, что встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Добавим, что в своей истории краснодарская команда еще ни разу не выигрывала Кубок России. В 2014 году «быки» вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.

источник: «Советский спорт»
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