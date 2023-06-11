Григорян раздражительно ответил на вопрос о своем будущем в «Кубани»

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян прокомментировал информацию о своем будущем в краснодарском клубе.

«Смотрите информацию на сайтах. Почему вы мне задаете такой вопрос? Вы считаете, что если нет информации, я вам должен что-то сказать», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что соглашение с наставником было заключено до конца сезона. Условием его продления было сохранения прописки клуба в Первой лиге. По итогам прошедшего сезона краснодарцы заняли 14-е место.