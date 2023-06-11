ЦСКА побеждает «Краснодар» после первого тайма Суперфинала Кубка России

Завершился первый тайм матча Суперфинала Кубка России, в котором за трофей борются «Краснодар» и ЦСКА.

Отметим, что команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу красно-синих.

Автором единственного забитого мяча стал форвард армейцев Федор Чалов, реализовавший 11-метровый удар на 32-й минуте.

Напомним, что Суперфинал Кубка России обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Добавим, что в своей истории «быки» еще ни разу не выигрывали Кубок России. В 2014 году черно-зеленые вышли в финал турнира, однако проиграли «Ростову» в серии пенальти.

В свою очередь, ЦСКА являются семикратными обладателями трофея. В последний раз московская команда становилась победителем Кубка России в сезоне-2012/13.