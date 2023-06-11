Судья Федотов считает, что пенальти в пользу ЦСКА в Суперфинале Кубка России был назначен верно

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался о решении главного судьи Суперфинала Кубка России Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота «Краснодара» после падения полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в штрафной соперника.

Отметим, что очная встреча команд проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

«С повтора из-за дальних ворот четко видно, что был фол по неосторожности: Олусегун не успел сыграть в мяч и подбил ногу игроку ЦСКА. Мне кажется, что Безбородову помог ассистент, была маленькая пауза. Но с решением этим я согласен, благодаря камере из-за дальних ворот мы увидели, что ногу подбили», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что назначенный пенальти реализовал нападающий московской команды Федор Чалов. Первый тайм финального матча завершился при счете 1:0 в пользу армейцев.

Напомним, что в своей истории краснодарский клуб ни разу не выигрывал Кубок России. В 2014 году «быки» вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.