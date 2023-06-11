«Краснодар» – ЦСКА: форвард «быков» Кордоба сравнял счет на 51-й минуте

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит второй тайм Суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» встречается с ЦСКА.

Отметим, что счет в матче стал 1:1 после того, как забитым мячом отличился колумбийский нападающий черно-зеленых Джон Кордоба на 51-й минуте.

Ранее за армейцев голом с пенальти отметился форвард Федор Чалов (32-я минута).

Напомним, что встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Добавим, что в своей истории краснодарская команда еще ни разу не выигрывала Кубок России. В 2014 году «быки» вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.