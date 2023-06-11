Чалов признался, что забил один из самых важных голов в карьере в Суперфинале Кубка России

В эти минуты в Москве на арене «Лужники» проходит второй тайм Суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» встречается с ЦСКА.

Отметим, что в данный момент во встрече ничейный результат – 1:1. В первом тайме форвард москвичей Федор Чалов вывел свою команду вперед, реализовав пенальти на 32-й минуте. «Быки» ответили голом Джона Кордобы на 51-й минуте.

Во время перерыва 25-летний игрок армейцев высказался о своем забитом мяче. «Однозначно – это один из самых важных голов в моей карьере», – приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Напомним, что за свою историю краснодарская команда ни разу не становилась обладателем Кубка России. В 2014 году черно-зеленые вышли в финал турнира, но проиграли «Ростову» в серии пенальти. В свою очередь, ЦСКА семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.