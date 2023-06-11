Денис Глушаков: пока не знаю, будет ли продлен контракт с «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о возможности продление контракта с нижегородским клубом.

«Честно, пока не знаю, будет ли продлен контракт с «Пари НН». Может быть, буду на МКС. Возможно, в «Броук Бойз», не знаю», - приводит слова Дениса Глушакова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Денис Глушаков провел девять матчей в составе «Пари НН», отметившись одним голом. Он выступает в составе нижегородцев с февраля 2023 года. Контракт с клубом у Глушакова истекает 30 июня.