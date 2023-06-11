«Краснодар» – ЦСКА: каким образом будет определен победитель матча в случае ничьей в основное время

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч Суперфинала Кубка России, в котором играют между собой «Краснодар» и ЦСКА.

Отметим, что к 80-й минуте встречи счет – 1:1. За армейцев с пенальти отличился нападающий Федор Чалов на 32-й минуте, в составе «быков» гол на свой счет записал форвард Джон Кордоба на 51-й минуте.

В том случае, если основное время матча завершится вничью, «Краснодар» и ЦСКА определят победителя в серии послематчевых пенальти.

Добавим, что в своей истории краснодарская команда еще ни разу не выигрывала Кубок России. Футболисты московского клуба семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.