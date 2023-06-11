Бояринцев: за последние четыре года я уже третий раз вывожу команду в Первую лигу

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал выход своей команды в Первую лигу.

«За последние четыре года я уже третий раз вывожу команду в Первую лигу, поэтому впечатления от этого успеха у меня, если так можно сказать, привычные. Приятно, конечно, что можно поработать теперь в Первой лиге с «Соколом».

Это рабочий момент — хорошая команда собралась у нас. Приятно выигрывать — ради этого мы здесь и собрались», - приводит слова Дениса Бояринцева «РБ Спорт».

Примечательно, что в прошлом году Бояринцев вывел в Первую лигу «Родину», а в 2019 году ивановский «Текстильщик».