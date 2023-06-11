«Краснодар» – ЦСКА: тренер «быков» Ивич получил желтую карточку

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч Суперфинала Кубка России, в котором играют между собой «Краснодар» и ЦСКА.

Отметим, что в настоящее время счет встречи ничейный – 1:1. За армейцев гол с пенальти забил Федор Чалов, за «быков» отличился Джон Кордоба.

В концовке основного времени матча главный арбитр матча Владислав Безбородов показал желтую карточку наставник краснодарской команды Владимиру Ивичу.

Добавим, что в своей истории краснодарская команда еще ни разу не выигрывала Кубок России. В 2014 году «быки» вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.