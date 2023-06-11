Посещаемость Суперфинала Кубка России превысила 53 тысячи зрителей

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит второй тайм Суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» встречается с ЦСКА.

Посещаемость матча составила 53 405 зрителей. Примечательно, что количество фанатов на стадионе практически достигло максимально разрешённой вместимости. Она составляет 55 тыс. с учётом скайбоксов и зон гостеприимства

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет равный - 1:1. В случае, если основное время завершится вничью, в матче сразу начнется серия пенальти - регламент не предусматривает проведение дополнительного времени.