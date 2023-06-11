Завершилось основное время матча Суперфинала Кубка России, в котором играют между собой «Краснодар» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

Отметим, что команды не смогли выявить победителя за два тайма. Счет встречи – 1:1. За армейцев с пенальти отличился нападающий Федор Чалов на 32-й минуте, в составе «быков» гол на свой счет записал форвард Джон Кордоба на 51-й минуте.

Таким образом, победитель финального матча будет выявлен в серии послематчевых пенальти.

Добавим, что в своей истории краснодарская команда еще ни разу не выигрывала Кубок России. В 2014 году черно-зеленые вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.