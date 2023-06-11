ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти и стал обладателем Кубка России

Футболисты ЦСКА одержали победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Игра состоялась на арене «Лужники» в Москве.

Отметим, что основное время встречи завершилось при счете 1:1. За армейцев с пенальти отличился нападающий Федор Чалов на 32-й минуте, в составе «быков» гол на свой счет записал форвард Джон Кордоба на 51-й минуте.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась московская команда. Победный 11-метровый удар забил форвард красно-синих Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА становится восьмикратным обладателем Кубка России.

Кубок России

Суперфинал

«Краснодар» – ЦСКА – 1:1 (0:1)

Голы: Кордоба, 51 – Чалов, 32 (с пенальти).

Серия пенальти: 5:6