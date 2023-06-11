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Фанат «Манчестер Сити» раскритиковал организацию финала ЛЧ: Мочились из окон и щелей

В частности, наблюдались проблемы с транспортом.
11 июня 2023 19:21
автор: Степан Шереметьев

Журналист, болеющий за «Манчестер Сити», пожаловался на организацию финала Лиги чемпионов, котором английский клуб обыграл «Интер» (1:0).

«К четырем часам дня уже на автобусы была огромная очередь, и вообще не было никаких удобств, о которых нам говорили. Мы принесли воду и приготовились к тому, что там не будет туалета. Одного парня стошнило в автобусе из-за жары, и все это потом растеклось по полу. Другим так нужно было в туалет», - приводит слова репортера The Independent.

Напомним, что автором единственного забитого мяча в матче стал хавбек английского клуба Родри. Испанец отличился на 68-й минуте после передачи полузащитника Бернарду Силвы.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее при руководстве Хосепа Гвардиолы команда пробивалась в финал европейского клубного турнира в сезоне-2020/21, однако не смогла завоевать трофей, уступив в финале «Челси» (0:1).

источник: The Independent
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