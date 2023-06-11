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ЦСКА в восьмой раз в своей истории завоевал Кубок России

Сегодня, 11 июня, московский клуб одолел в Суперфинале турнира «Краснодар».
11 июня 2023 19:24
автор: Глеб Шевяков

Завершился Суперфинал Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и ЦСКА. Встреча, проходившая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась победой армейцев. Таким образом, красно-синие стали восьмикратными обладателями трофея.

Отметим, что в основное время встречи командам не удалось выявить победителя. После двух проведенных таймов на табло был счет – 1:1.

В составе команды Владимира Федотова гол с пенальти на свой счет записал нападающий Федор Чалов (32-я минута). За краснодарский клуб забитым мячом отличился колумбийский форвард Джон Кордоба (51).

Москвичи взяли титул благодаря победе в серии пенальти со счетом 6:5. Победный 11-метровый удар забил Антон Заболотный.

Добавим, что ЦСКА выигрывал Кубок России восемь раз в своей истории. Столичный клуб также является пятикратным обладателем Кубка СССР.

источник: «Советский спорт»
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