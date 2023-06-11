ЦСКА впервые за последние пять лет стал обладателем трофея

ЦСКА благодаря победе в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром» взял первый трофей за последние пять сезонов.

Отметим, что в финале турнира московская команда победила «быков» в серии пенальти (6:5). Основное время встречи завершилось при счете 1:1. Голы на свой счет записали форвард красно-синих Федор Чалов с пенальти (32-я минуте) и нападающий черно-зеленых Джон Кордоба (51).

Напомним, что перед этим последний раз ЦСКА праздновали победу в соревнованиях после того, как одолели «Локомотив» в Суперкубке России в 2018 году со счетом 1:0.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 подопечные Владимира Федотова также завоевали серебряные медали РПЛ, заняв второе место в турнирной таблице чемпионата России с 58-ю очками.